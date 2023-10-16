Митрофанов назвал сообщения об отмене решения УЕФА о допуске россиян вбросами журналистов

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что информация об отмене решения УЕФА о допуске юношеских сборных России была вброшена некоторыми журналистами, в то время как администрация организации прорабатывает возможность допуска.

«Есть поручение исполкома УЕФА проработать такую возможность, отработать всю ситуацию технически — с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки. В настоящий момент оно выполняется администрацией УЕФА. Отдельные журналисты стали вбрасывать информацию относительно того, что исполком УЕФА что-то отменил. Но об этом надо спрашивать их. Как это может повлиять на мысли о возможном переходе в Азию? УЕФА принимает решение отработать сценарий возвращения, пусть и одной сборной, но к своим соревнованиям.

Если делается попытка позитивного шага, как она должна восприниматься? Только позитивно. Наш приоритет — играть в официальных соревнованиях как сборным, так и клубам. РФС остаётся в своей конфедерации, которая является сильнейшей конфедерацией мира. Вы же для своего ребёнка желаете лучшего? Вот и РФС желает лучшего для российского футбола. Мы стараемся сделать так, чтобы даже в нынешних условиях были позитивные подвижки», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости».