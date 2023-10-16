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В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к нападающему Миятовичу

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи об интересе сине-бело-голубых к нападающему «Црвены Звезды» Йовану Миятовичу.

«Слухи не комментируем. Трансферное окно закрыто», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется 18-летним сербским нападающим «Црвены Звезды» Йованом Миятовичем. В нынешнем сезоне Миятович провёл четыре матча в рамках чемпионата Сербии и забил один гол. Также 18-летний серб дважды отличился в матчах Юношеской лиги УЕФА, поразив ворота «Манчестер Сити» U19 и «Янг Бойз» U19.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость универсального игрока, способного сыграть на флангах и на острие атаки, в € 1,8 млн. Минувшим летом «Зенит» приобрёл у «Црвены Звезды» защитника Эраковича.