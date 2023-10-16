Митрофанов рассказал, почему матч между Россией и Кенией пройдёт в Турции

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, что выбор турецкой Антальи для проведения товарищеского матча между сборными России и Кении был обусловлен логистикой.

«Игру организует матч-агент ФИФА, специализирующийся на организации таких матчей. Почему была выбрана Турция? По причине логистики, страна находится примерно посередине между Россией и Кенией. Это нейтральный стадион в нейтральной стране, и ожидать присутствия тысяч болельщиков там было бы наивно. Тратить значительные средства на организацию матча на 30-тысячном стадионе было нецелесообразно», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости».

Напомним, Россия сыграет с Кенией сегодня, 16 октября. Начало матча — в 19:00 мск.