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Митрофанов рассказал, почему матч между Россией и Кенией пройдёт в Турции

Митрофанов рассказал, почему матч между Россией и Кенией пройдёт в Турции
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, что выбор турецкой Антальи для проведения товарищеского матча между сборными России и Кении был обусловлен логистикой.

«Игру организует матч-агент ФИФА, специализирующийся на организации таких матчей. Почему была выбрана Турция? По причине логистики, страна находится примерно посередине между Россией и Кенией. Это нейтральный стадион в нейтральной стране, и ожидать присутствия тысяч болельщиков там было бы наивно. Тратить значительные средства на организацию матча на 30-тысячном стадионе было нецелесообразно», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости».

Напомним, Россия сыграет с Кенией сегодня, 16 октября. Начало матча — в 19:00 мск.

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