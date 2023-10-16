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Геркус: у Зенита» небольшая перестройка. Они будут биться за титул до конца

Геркус: у Зенита» небольшая перестройка. Они будут биться за титул до конца
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Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус высказался о турнирных амбициях «Зенита» в сезоне-2023/2024. Напомним, сейчас сине-бело-голубые занимают лишь третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидера, «Краснодара», на семь очков. При этом именно «Зенит» становился чемпионом РПЛ в пяти последних сезонах подряд.

«С «Зенитом» ничего необычного, они не сильно хуже своих прошлых выступлений. Перестройка небольшая у команды, усталость от побед тоже чувствуется, но ничего серьёзного. Пара осечек пока.

За титул они будут биться до конца, лёгкой прогулки у «Краснодара» не будет. Скоро очная встреча — сможем убедиться воочию», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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