Земсков считает, что УЕФА прощупывает почву для возвращения россиян на турниры

Чемпион мира по пляжному футболу Фёдор Земсков полагает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прощупывает почву для возвращения российских спортсменов на соревнования под своей эгидой.

«Я слышал об этой истории, с одной стороны — жаль, что пока так сложилось, но тут можно найти и позитивный момент. Я думаю, что УЕФА сейчас прощупывает почву для возвращения наших команд. Не думаю, что кто-то надеялся, что в одну секунду всё поменяется, но нам нужно адаптироваться к этим реалиях и продолжать своё развитие. Прошлый год и особенно нынешний показал, что это вполне возможно, нам есть где играть и с кем», — приводит слова Земскова ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе УЕФА отменил решение по допуску мужской и женской сборных России среди игроков не старше 17 лет до международных соревнований.