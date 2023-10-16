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Земсков считает, что УЕФА прощупывает почву для возвращения россиян на турниры

Земсков считает, что УЕФА прощупывает почву для возвращения россиян на турниры
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Чемпион мира по пляжному футболу Фёдор Земсков полагает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прощупывает почву для возвращения российских спортсменов на соревнования под своей эгидой.

«Я слышал об этой истории, с одной стороны — жаль, что пока так сложилось, но тут можно найти и позитивный момент. Я думаю, что УЕФА сейчас прощупывает почву для возвращения наших команд. Не думаю, что кто-то надеялся, что в одну секунду всё поменяется, но нам нужно адаптироваться к этим реалиях и продолжать своё развитие. Прошлый год и особенно нынешний показал, что это вполне возможно, нам есть где играть и с кем», — приводит слова Земскова ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе УЕФА отменил решение по допуску мужской и женской сборных России среди игроков не старше 17 лет до международных соревнований.

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