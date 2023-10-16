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Депутат Бундестага: «Бавария», пожалуйста, выгоните Мазрауи немедленно

Депутат Бундестага: «Бавария», пожалуйста, выгоните Мазрауи немедленно
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Депутат Бундестага Йоханнес Штайнигер призвал руководство «Баварии» выгнать защитника Нуссайра Мазрауи из клуба ввиду поддержки им Палестины в её конфликте с Израилем.

«Клуб Курта Ландауэра (президент мюнхенской «Баварии», наиболее долго занимавший этот пост, работал в ХХ веке. — Прим. «Чемпионата»), который нацисты называли «еврейским клубом», не может допустить, чтобы всё так и оставалось. Уважаемая «Бавария», пожалуйста, выгоните его немедленно. Кроме того, для его изгнания из Германии будут использованы все возможности государства», — написал Штайнигер в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее Мазрауи выразил свою поддержу палестинцам, заявив, что игроки и тренерский штаб национальной команды Марокко пожертвуют пострадавшим все бонусы за матчи до Кубка Африки, а также пообещал организовать больше гуманитарных инициатив.

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