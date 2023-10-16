Трансферная стоимость Головина вернулась к своему пиковому значению

Полузащитник «Монако» Александр Головин получил повышение к рыночной стоимости на Transfermarkt по итогам промежуточного обновления рыночных стоимостей во французской Лиге 1. Теперь 27-летний российский футболист оценивается в € 30 млн. Ранее его оценивали в € 28 млн.

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. В 183 матчах за французскую команду полузащитник забил 27 голов и отдал 34 результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

По рыночной стоимости Головин — первый игрок в России. В «Монако» российский футболист делит первую строчку по стоимости с опорным полузащитником Мохамедом Камара и центральным нападающим Фоларином Балогуном. В чемпионате Франции Головин — 19-й футболист по трансферной цене.

Напомним, чемпионом Франции в прошлом сезоне стал «ПСЖ».