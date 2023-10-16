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Возбуждено уголовное дело в результате ДТП, в котором погиб российский футболист

Возбуждено уголовное дело в результате ДТП, в котором погиб российский футболист
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Полиция возбудила уголовное дело после автокатастрофы, в которой погиб футболист клуба «Уралец-ТС» Евгений Ситников, информирует ГУМВД России по Пермскому краю.

«В отношении 23-летнего водителя автомобиля «Лада Приора» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — сообщает ведомство.

Напомним, в ночь на 12 октября на трассе Пермь — Екатеринбург разбилась машина с четырьмя футболистами команды «Уралец-ТС», выступающей во Второй лиге. Клубная пресс-служба сообщила, что защитник команды Евгений Ситников погиб на месте от полученных травм.

Также стало известно, что другой футболист, Кирилл Кочетов, находится в тяжёлом состоянии в больнице. Кирилл Мыльников и Денис Федорочев избежали серьёзных повреждений в автокатастрофе.

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