Футболистка «Зенита» заявила о желании получить паспорт Российской Федерации

Нападающая «Зенита» уроженка нигерийского города Асаба Мэри-Энн Эзенагу рассказала о желании получить российский паспорт.

«Хочу ли я получить российский паспорт, как Малком и Клаудиньо? Да, я тоже хочу паспорт РФ, как они. Мне нравится Россия, но здесь очень холодно. Мне сложно привыкнуть к морозу, но летом я себя чувствую здесь отлично. Я люблю Санкт-Петербург — для меня это лучший город мира», — приводит слова Мэри-Энн «РБ Спорт».

22-летняя Мэри-Энн — воспитанница нигерийского клуба «Дельта Куинс». 15 октября в Калининграде состоялся финал Кубка России среди женских команд, в котором «Зенит» встречался с московским ЦСКА. Победу одержали красно-синие, забив четыре мяча. Сине-бело-голубые забили лишь один мяч.