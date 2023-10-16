В РФС рассказали о составлении календаря сборной России
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что РФС будет учитывать интересы клубов при составлении календаря национальной сборной на лето 2024 года.
«До лета ещё очень прилично времени. Мы в любом случае будем исходить из того, что нужно для сборной, для игроков, чтобы не пострадали ни интересы сборной, ни подготовка к клубным соревнованиям. Нам важно их здоровье. Клубные интересы мы тоже учитываем», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости».
Напомним, летом 2023 года сборная России могла выступить на турнире Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA), участие в котором принимают команды из этого региона. В апреле стало известно, что Россия приняла решение отказаться от идеи с выступлением на этом турнире.
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