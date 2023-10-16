Шпилевский — о результатах «Ариса»: пока пытаемся найти себя в Лиге Европы

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский оценил результаты команды на старте сезона-2023/2024 в Лиге Европы и чемпионате Кипра.

«Мы всегда стремимся к самому лучшему, но в целом можно быть довольными. Всё-таки впервые у ребят такой опыт, столько ответственных и тяжёлых матчей, поэтому, думаю, пока мы справляемся хорошо. Понятно, что особенно в чемпионате хотим подтвердить свой максимум. Когда ты в статусе чемпиона, тебя соперники по-другому видят, встречают, особенно на выезде. Полное сопротивление со всех сторон. Ребята, особенно в последних двух матчах, фантастически справились, учитывая плотный график. Каким будет максимум для «Ариса» в Лиге Европы? Будет, наверное, неправильно так говорить. Мы впервые участвуем в этом турнире, и пока себя пытаемся найти, узнать, насколько готовы, чего не хватает. Будем идти от матча к матчу. Не хочется забегать вперёд. Две игры, я считаю, мы провели очень хорошо», — приводит слова Шпилевского Metaratings.

В группе C Лиги Европы «Арис» идёт на первом месте, набрав три очка по итогам двух проведённых встреч.