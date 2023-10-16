Билялетдинов: с «Зенитом» плохую шутку играют вальяжность и ощущение собственных сил

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал результаты «Зенита» на старте нынешнего сезона.

«Как мне нынешний «Зенит»? Одно слово – «перестройка». Некоторым футболистам приелись постоянные победы. И даже не в еврокубках дело. Премьер-Лига для «Зенита» уже давно взятая вершина – она так не манит, она так не мотивирует. С «Зенитом» плохую шутку играют вальяжность и ощущение собственных сил. Они думают, что обыграют кого угодно вполноги. Пока это не получается, хотя в последнее время команда вроде бы встрепенулась. Но они уверены в том, что на длинной дистанции они своё наберут и будут первыми. Что ж, посмотрим», — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».

После 11 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 20 очков.