Бруну Фернандеш: надеюсь, в Португалии появится новый Роналду. Но это маловероятно

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш высоко оценил роль своего соотечественника Криштиану Роналду в португальском футболе.

«Есть ли у меня осознание, что я играю рядом с человеком, который пишет историю? Нет, у меня нет осознания, у меня есть уверенность в этом! Мы все это понимаем. Мы все понимаем силу Роналду и его влияние на будущее португальских игроков. Он создал возможности для португальских игроков, ведь теперь другие команды стали иначе смотреть на Португалию. Они начали смотреть на нас с большим уважением, а всё, чего добился Роналду за рубежом, привело к тому, что нас даже стали бояться! Конечно, мы благодарны за то, что живём в эту эпоху, потому что для нас было честью наблюдать за игрой Криштиану.

Я надеюсь, что в Португалии появится ещё один Криштиану Роналду, но думаю, что это маловероятно. Мы, португальцы, должны наслаждаться им и тем, что он всё ещё может нам дать. Неважно, что о нём часто говорят: «Он уже не тот, что раньше». Все игроки с годами должны адаптироваться и меняться, но Криштиану, несмотря на это, продолжает делать то, что у него получается лучше всего, – забивать голы», — приводит слова Бруну Фернандеша Goal.com.