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На новой банкноте номиналом 1000 рублей изображён стадион «Нижний Новгород»

На новой банкноте номиналом 1000 рублей изображён стадион «Нижний Новгород»
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Банк России выпустил новую банкноту номиналом 1000 рублей, на которой изображён стадион «Нижний Новгород». На этой арене проводили матчи чемпионата мира — 2018.

Сегодня, 16 октября, Банк России представил обновлённые банкноты номиналом 5000 и 1000 рублей. Посвящённая Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу банкнота в 1000 рублей сохранила привычную зелёно-голубую цветовую палитру. На лицевой стороне купюры изображены Никольская башня Нижегородского кремля и стадион «Нижний Новгород», являющийся домашней ареной футбольного клуба «Пари НН».

Также на этом стадионе проводились матчи группового этапа чемпионата мира — 2018 и встречи стадий 1/8 и 1/4 финала. «Нижний Новгород» официально был открыт 15 апреля 2018 года, его вместимость составляет 45 тыс. зрителей.

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