Дисквалификация Начо сокращена до двух матчей. Игрок сможет сыграть с «Барселоной»

Апелляционный комитет рассмотрел жалобу мадридского «Реала» и принял решение сократить дисквалификацию защитника Начо Фернандеса за грубый подкат в игре 8-го тура испанской Ла Лиги с «Жироной» (3:0) до двух игр. Об этом сообщает журналист Исаак Футо в соцсети X (ранее Twitter).

Таким образом, Фернандес сможет принять участие в матче 11-го тура испанской Примеры, в котором мадридский «Реал» встретится с каталонской «Барселоной».

Напомним, защитник уже пропустил из-за дисквалификации игру 9-го тура Ла Лиги с «Осасуной», где «сливочные» обыграли соперника с разгромным счётом 4:0. Также Начо пропустит игру 10-го тура, в котором команда Анчелотти сыграет с «Севильей». Встреча состоится 21 октября в 19:30 мск.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.