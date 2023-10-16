Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Швеция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антонио Конте: больше всего хотел бы потренировать «Рому» и «Наполи»

Антонио Конте: больше всего хотел бы потренировать «Рому» и «Наполи»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Ювентуса» и сборной Италии Антонио Конте рассказал, о каком шаге в тренерской карьере жалеет больше всего, а также поделился мыслями о том, где хотел бы поработать в будущем.

«Больше всего я пожалел о прощании с «Ювентусом». Это произошло спустя три года после ухода из клуба. Будущее? Я сказал «нет» арабским предложениям. Конечно, «Рома» и «Наполи» — это два клуба, с которыми я хотел бы поработать. Надеюсь, что однажды у меня появится шанс получить подобный опыт», — приводит слова Конте журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, последним местом работы Конте был английский «Тоттенхэм». Свой последний трофей в тренерской карьере итальянский специалист выиграл, возглавляя «Интер». В сезоне-2020/2021 «нерадзурри» стали чемпионами Италии.

Материалы по теме
Конте заявил, что хочет тренировать топ-команду из Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android