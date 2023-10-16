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Полузащитник «Челси» Лавиа получил рецидив травмы во время процесса восстановления

Полузащитник «Челси» Лавиа получил рецидив травмы во время процесса восстановления
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Полузащитник «Челси» Ромео Лавиа столкнулся с рецидивом травмы лодыжки и выбыл из строя до ноября-декабря текущего года. Об этом информирует Daily Mail.

Сообщается, что в клубе рассматривают возвращение 19-летнего футболиста в ноябре в качестве наиболее оптимистичного прогноза. Подчёркивается, что на текущий момент Лавиа продолжает процесс реабилитации, активно занимаясь в бассейне.

Напомним, бельгийский полузащитник перешёл в «Челси» из «Саутгемптона» минувшим летом. Из-за полученной ранее травмы Лавиа не смог принять участия ни в одном матче в составе «синих». Выступая за «святых», 19-летний футболист сыграл в 34 матчах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость бельгийца составляет € 50 млн.

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