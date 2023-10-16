Агент: хочется, чтобы Помазун дебютировал сегодня за сборную России

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Урала» Ильи Помазуна, заявил, что хотел бы увидеть Помазуна в воротах сборной России в сегодняшнем матче с командой Кении.

«Очень хочется, чтобы Илья дебютировал и сыграл сегодня за сборную. Надеюсь, хотя бы тайм он сегодня сыграет. Посмотрим, какое решение примет тренерский штаб», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, сборная России сыграет с Кенией сегодня, 16 октября. Встреча пройдёт в турецкой Анталье. Ранее 27-летний Помазун вызывался в сборную России, но пока за неё не играл. Илья — воспитанник академии московского ЦСКА. С 2020 года российский голкипер выступает за «Урал» на правах аренды. В этом сезоне он провёл 11 матчей в рамках РПЛ, пять раз оставив свои ворота в неприкосновенности.