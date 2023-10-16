Агент Рахмановича: Амар горд — он исполнил мечту и забил за сборную

Футбольный агент Младен Ратковица прокомментировал дебютный гол своего клиента — полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича — за сборную Боснии и Герцеговины. Футболист счастлив и готов оправдывать доверие наставника балканской команды Саво Милошевича.

«Амар горд, что смог исполнить свою мечту и забить за сборную, плюс он был признан лучшим игроком матча. Главный тренер Саво Милошевич выделил ему важную роль в команде, все очень довольны Рахмановичем. Но про какие-то предложения говорить рано», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

Напомним, 29-летний полузащитник «Крыльев Советов» забил свой дебютный гол за национальную команду в матче квалификации чемпионата Европы — 2024 с Лихтенштейном (2:0).

В текущем сезоне Рахманович провёл за «Крылья Советов» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с самарским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.