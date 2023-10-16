Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд: всё ещё хочу многого достичь

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о целях на свою дальнейшую карьеру.

«У меня высокие мечты и амбиции, несмотря на то что я многого достиг. Осталось гораздо больше того, чего я хочу достичь. И мне остаётся только пойти и сделать это!

Я понял, что для себя я больше не молодой игрок. Надеюсь, сейчас я вхожу в пиковые годы своей карьеры, и извлеку из этого максимум пользы. Я тот, кто несёт ответственность за свою карьеру. Мне по силам осуществить практически всё. Я целиком и полностью контролирую свою карьеру», — приводит слова Александер-Арнольда пресс-служба мерсисайдцев.

Александер-Арнольд выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. С мерсисайдцами он выигрывал все возможные клубные трофеи (за исключением Лиги Европы и Лиги конференций).

В текущем сезоне защитник провёл семь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.