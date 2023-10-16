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Футболистка ЦСКА Коваленко: мне говорили: «Какой тебе футбол? Иди борщи вари»

Футболистка ЦСКА Коваленко: мне говорили: «Какой тебе футбол? Иди борщи вари»
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Футболистка женского ЦСКА Ксения Коваленко прокомментировала отношение к женскому футболу в России и уточнила, что интерес к нему растёт.

«Как ни крути, спрос на женский футбол растёт. Раньше даже на финалы Кубка России не ходили у нас зрители. Нужно время для принятия женского футбола. Но отношение к женскому футболу уже поменялось.

Глобальной критики не было, но, когда я только начинала играть в футбол, мне говорили: «Какой футбол тебе? Иди вари борщи». Сейчас уже давно такого нет. У нас не такие большие зарплаты, как в мужском футболе, но они растут постепенно», — приводит слова Коваленко «РБ Спорт».

В этом сезоне футболистка приняла участие в 16 матчах женской Суперлиги, где отметилась одним голом и двумя результативными передачами.

15 октября женский ЦСКА стал обладателем Кубка России, обыграв в финале питерский «Зенит» (4:1).

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