Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Швеция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин объявил стартовый состав сборной России на матч со сборной Кении

Карпин объявил стартовый состав сборной России на матч со сборной Кении
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 октября, состоится товарищеская встреча между сборными России и Кении. Встреча пройдёт в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы:

Россия: Помазун, Адамов, Евгеньев, Джикия, Горшков, Баринов, Фомин, Ан. Миранчук, Мухин, Ал. Миранчук, Соболев.

Кения: Омонди, Окуму, Омурва, Нонди, Одада, Мугуна, Олунга, Джума, Оума, Акуму, Оньянга

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
16 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Кения
1-й тайм
0 : 0
Россия

12 октября подопечные Валерия Карпина обыграли Камерун (1:0) благодаря голу Фёдора Чалова, а месяцем ранее сыграли вничью со сборной Катара (1:1). Ранее сборная России никогда не играла с Кенией, сегодняшняя встреча станет первой в истории обеих команд.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android