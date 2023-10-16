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Карпин объявил стартовый состав сборной России на матч со сборной Кении

Сегодня, 16 октября, состоится товарищеская встреча между сборными России и Кении. Встреча пройдёт в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы:

Россия: Помазун, Адамов, Евгеньев, Джикия, Горшков, Баринов, Фомин, Ан. Миранчук, Мухин, Ал. Миранчук, Соболев.

Кения: Омонди, Окуму, Омурва, Нонди, Одада, Мугуна, Олунга, Джума, Оума, Акуму, Оньянга

12 октября подопечные Валерия Карпина обыграли Камерун (1:0) благодаря голу Фёдора Чалова, а месяцем ранее сыграли вничью со сборной Катара (1:1). Ранее сборная России никогда не играла с Кенией, сегодняшняя встреча станет первой в истории обеих команд.