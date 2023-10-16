Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия женился

Футболист «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия обвенчался со своей возлюбленной Ницей Тавадзе. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По информации источников, церемония венчания прошла в Преображенском храме во Мцхета. На праздничной процессии присутствовали лишь члены семьи и близкие друзья пары.

Избранница футболиста Тавадзе — непубличная личность. Известно, что девушка учится в медицинском университете в Тбилиси. Пара встречается на протяжении нескольких лет. Отметим, что каждый свой гол Кварацхелия посвящает своей жене и даже придумал для этого специальный жест.

В текущем сезоне грузинский вингер провёл за «Наполи» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.