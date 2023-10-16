Украина — Англии: стартовые составы молодёжных сборных на матч отбора Евро-2025

Сегодня, 16 октября, в матче 3-го тура группового этапа отборочного турнира к молодёжному Евро-2025 в рамках группы F встретятся сборные Украины и Англии. Команды будут играть на стадионе «Кошице-Арена» в Кошице (Словакия). Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Густаву Корреей (Португалия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

Сборная Украины: Нещерет, Роман, Салюк, Батагов, Вивчаренко, Ярмолюк, Бражко, Очеретко, Брагару, Волошин, Вьюнник.

Сборная Англии: Траффорд, Ливраменто, Крессуэлл, Хамфрис, Брэнтуэйт, Макэйти, Хакни, Льюис, Байно-Гиттенс, Мадуэке, Эллиотт.

После двух игр квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Украины набрала шесть очков и занимает второе место в группе F. В свою очередь, англичане расположились на первой строчке, проведя два матча и имея в активе также шесть очков.