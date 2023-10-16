Источник: «Олд Траффорд» может быть увеличен до 90 тысяч мест

Британский миллиардер Джим Рэтклифф намерен увеличить вместимость стадиона «Олд Траффорд» в случае покупки акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», сообщает The Times.

По информации издания, на этой неделе Рэтклифф завершит сделку по приобретению акций клуба на сумму до £ 1,3 млрд (€ 1,5 млрд). В рамках сделки будут выделены средства на модернизацию и потенциальное расширение «Олд Траффорд» до 90 тысяч зрителей.

Ранее стало известно, что владелец Ineos британский миллиардер Джим Рэтклифф купит 25% акций клуба, а Аврам и Джоэл Глэйзеры сохранят контрольный пакет. Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани вышел из переговоров по покупке 100% акций клуба.

Нынешними владельцами «МЮ» являются Аврам Глэйзер и Джоэл Глэйзер, которые купили клуб в 2005 году за $ 1,34 млрд (€ 1,27 млрд). С тех пор «красные дьяволы» пять раз побеждали в английской Премьер-лиге, завоевали четыре Кубка английской лиги и шесть Суперкубков Англии, победили в Лиге чемпионов и ещё дважды играли в финале турнира. Болельщики «Юнайтед» выступают против семьи Глэйзеров в течение последних нескольких лет.