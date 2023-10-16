Р. Билялетдинов: отличным ходом «Рубина» стала селекция в летнее трансферное окно

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о текущих делах казанского «Рубина».

«Что могу сказать о «Рубине»? Они компенсируют неудачные результаты дома победами на выезде. Сейчас вот обыграли «Факел» (1:0) и «Ахмат» (1:0). И, как мне кажется, в обоих матчах по делу.

Считаю, что отличным ходом стала селекция в летнее трансферное окно. Подписали множество качественных футболистов. Тот же Мирлинд Даку, без которого атака «Рубина» сейчас не атака. Если бы этих игроков не было, то такого скачка, думаю, и не было бы. А ведь новички ещё и пришли готовыми. Так же, как «Оренбург» заиграл после перехода латиносов, так же и «Рубин», только с акцентом на балканцев.

Да, «Рубин» не без проблем и звёзд с небес не хватает. Но старается не изменять себе и имеет свой собственный рисунок игры. Разговоры об отставке Рашида Рахимова стоит отложить как минимум до зимы. А там уже нужно разговаривать или укреплять состав ещё сильнее. То же самое, кстати, касается и «Спартака» Абаскаля. В этом они очень похожи», — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».

На данный момент «Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков после 11 туров.