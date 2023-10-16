Помазун, Адамов и Горшков дебютировали за сборную

Игроки сборной России Илья Помазун, Арсен Адамов и Юрий Горшков в товарищеском матче со сборной Кении (1:1) дебютировали за национальную команду.

Помазун, который находится в аренде в «Урале» из ЦСКА, был впервые вызван в сборную в марте, но дебютировал только в октябре. Адамов («Оренбург») и Горшков («Крылья Советов») на октябрьском сборе были впервые вызваны в национальную команду.

Сегодня, 16 октября, проходит товарищеская встреча между сборными России и Кении. Встреча идёт в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

12 октября подопечные Валерия Карпина обыграли Камерун (1:0) благодаря голу Фёдора Чалова, а месяцем ранее сыграли вничью со сборной Катара (1:1). Ранее сборная России никогда не играла с Кенией, сегодняшняя встреча станет первой в истории обеих команд.