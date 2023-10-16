Помазун, Адамов и Горшков дебютировали за сборную

Игроки сборной России Илья Помазун, Арсен Адамов и Юрий Горшков в товарищеском матче со сборной Кении (1:1) дебютировали за национальную команду.
Помазун, который находится в аренде в «Урале» из ЦСКА, был впервые вызван в сборную в марте, но дебютировал только в октябре. Адамов («Оренбург») и Горшков («Крылья Советов») на октябрьском сборе были впервые вызваны в национальную команду.
Сегодня, 16 октября, проходит товарищеская встреча между сборными России и Кении. Встреча идёт в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
12 октября подопечные Валерия Карпина обыграли Камерун (1:0) благодаря голу Фёдора Чалова, а месяцем ранее сыграли вничью со сборной Катара (1:1). Ранее сборная России никогда не играла с Кенией, сегодняшняя встреча станет первой в истории обеих команд.
- 16 октября 2023
-
20:37
-
20:27
-
20:08
-
20:07
-
19:42
-
19:32
-
19:27
-
19:27
-
19:21
-
19:16
-
19:16
-
19:14
-
18:57
-
18:50
-
18:45
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:08
-
18:05
-
18:00
-
17:57
-
17:51
-
17:48
-
17:43
-
17:35
-
17:25
-
17:20
-
17:19
-
17:10
-
16:55
-
16:51
-
16:48
-
16:46
-
16:42