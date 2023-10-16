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Кения — Россия: африканцы сравняли счёт

Кения — Россия: африканцы сравняли счёт
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Сегодня, 16 октября, проходит товарищеская встреча между сборными России и Кении. Встреча идёт в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На восьмой минуте Омурва ошибся в передаче возле собственной штрафной, Мухин совершил перехват и сразу покатил в центр на Соболева, который оказался один на один с Омонди и уверенно низом послал мяч в левый угол.

На 16-й минуте Энтони Акуму накрыл Баринова возле чужой штрафной, сразу покатил на Олунгу, Помазун пытался спасти россиян, но мяч предательски отскочил обратно к Акуму, который в касание забил в пустые ворота.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
16 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Кения
2-й тайм
2 : 1
Россия
0:1 Соболев – 8'     1:1 Акуму – 16'     2:1    

12 октября подопечные Валерия Карпина обыграли Камерун (1:0) благодаря голу Фёдора Чалова, а месяцем ранее сыграли вничью со сборной Катара (1:1). Ранее сборная России никогда не играла с Кенией, сегодняшняя встреча станет первой в истории обеих команд.

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