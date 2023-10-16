Отец Агаларова: Гамид набирает форму после травмы. Вернуться в старт «Ахмата» — возможно

Руслан Агаларов, отец нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова, рассказал о ближайшем будущем своего сына.

«Гамид набирает форму после травмы, выходил в последних матчах на замену. Любой профессиональный футболист обязан бороться за место в стартовом составе, и Гамид в том числе. Вернуться в старт — возможно, как и всё в этой жизни.

Цели на сезон? Чтобы «Ахмат» набрал три очка в ближайшей игре. Глобальная цель? Я не знаю, что будет завтра, а вы говорите о целом сезоне», — приводит слова Агаларова Sport24.

Напомним, Агаларов пропустил из-за травмы два месяца и вернулся к тренировкам лишь в середине сентября. В текущем сезоне форвард провёл шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с грозненским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.