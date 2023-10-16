Бельгия — Швеция: стартовые составы на 8-й тур отбора Евро-2024

Сегодня, 16 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Бельгии и Швеции. Игра пройдёт на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе, Бельгия. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы:

Бельгия: Селс, Кастань, Фас, Вертонген, Теате, Тилеманс, Мангала, Вермерен, Лукебакио, Лукаку, Доку.

Швеция: Ольсен, Вальквист, Линделёф, Аугустинсон, Хеландер, Экдаль, Классон, Густафссон, Форсберг, Кулушевски, Дьёкереш.

После шести сыгранных матчей группового этапа отбора к чемпионату Европы — 2024 сборная Бельгии находится на первой строчке с 16 очками и уже гарантировала себе путёвку на Евро-2024. А сборная Швеции после пяти матчей располагается на третьем месте с шестью очками.

В марте сборные Бельгии и Швеции уже встречались в матче отборочного турнира к грядущему чемпионату Европы. В той игре бельгийцы одержали победу со счётом 3:0.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти (1:1 и 3:2 по серии пенальти).