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Молодёжная сборная Украины вырвала победу у Англии в матче отбора Евро-2025

Молодёжная сборная Украины вырвала победу у Англии в матче отбора Евро-2025
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Завершился матч 3-го тура группового этапа отборочного турнира к молодёжному Евро-2025 в рамках группы F, в котором встречались сборные Украины и Англии. Команды играли на стадионе «Кошице-Арена» в Кошице (Словакия). Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Густаву Корреей (Португалия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Украина смогла переиграть Англию — 3:2.

Счёт в матче на 31-й минуте открыли номинальные хозяева — отличился полузащитник Назар Волошин. Спустя 12 минут хавбек жёлто-синих Олег Очеретько упрочил преимущество своей команды. Во второй половине встречи англичане сумели отыграться усилиями Нони Мадуэке и Чарли Крессуэлла. Однако на 90+4-й минуте украинцы вырвали победу. Голом отметился нападающий Илья Квасница.

Таким образом, после трёх игр квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Украины набрала максимальные девять очков и занимает первое место в группе F. В свою очередь, англичане расположились на второй строчке, проведя три матча и имея в активе шесть очков.

U21 ЧЕ-2025 - квалификация . Группа F
16 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Украина U21
Окончен
3 : 2
Англия U21
1:0 Волошин – 31'     2:0 Очеретько – 43'     2:1 Мадуэке – 67'     2:2 Крессуэлл – 89'     3:2 Квасница – 90+4'    
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