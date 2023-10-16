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Помазун: понимали, что Кения окажет сопротивление. Быстрый и скоростной соперник

Помазун: понимали, что Кения окажет сопротивление. Быстрый и скоростной соперник
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Вратарь «Урала» и сборной России Илья Помазун рассказал, как главный тренер национальной команды Валерий Карпин готовил футболистов к игре со сборной Кении (2:2).

«Валерий Георгиевич готовил нас к игре. Понимали, что Кения — хороший соперник. Быстрый и скоростной. Смотрели игры и были готовы к тому, что будет хорошее сопротивление», — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, 16 октября Илья Помазун в возрасте 27 лет дебютировал за основную национальную команду. Кроме голкипера, за сборную дебютировали Арсен Адамов («Оренбург») и Юрий Горшков («Крылья Советов»).

Товарищеская встреча между сборными России и Кении прошла в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Подопечные Карпина смогли отыграться лишь на 88-й минуте. Этот матч стал вторым для национальной команды на октябрьском учебно-тренировочном сборе. До этого в домашней товарищеской игре россияне одолели Камерун — 1:0.

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