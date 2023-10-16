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Бельгия — Швеция. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Бельгия — Швеция: гости вышли вперёд

Бельгия — Швеция: гости вышли вперёд
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Сегодня, 16 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречаются сборные Бельгии и Швеции. Игра проходит на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе, Бельгия. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 15-й минуте ошибка сборной Бельгии на половине поля соперника, в итоге шведы убежали в контратаку 2 в 2. Дьёкереш справа ворвался в штрафную, здорово на паузе усадил на пятую точку защитника, после чего уверенно пробил мимо Селса.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа F. 8-й тур
16 октября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Бельгия
1-й тайм
0 : 1
Швеция
0:1 Дьёкереш – 15'    

После шести сыгранных матчей группового этапа отбора к чемпионату Европы — 2024 сборная Бельгии находится на первой строчке с 16 очками и уже гарантировала себе путёвку на Евро-2024. А сборная Швеции после пяти матчей располагается на третьем месте с шестью очками.

В марте сборные Бельгии и Швеции уже встречались в матче отборочного турнира к грядущему чемпионату Европы. В той игре бельгийцы одержали победу со счётом 3:0.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти (1:1 и 3:2 по серии пенальти).

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