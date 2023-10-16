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Созин: у Черчесова были предложения из трёх стран

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин заявил, что у бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова были предложения из трёх стран.

«После ухода из сборной России очень быстро последовало предложение от «Ференцвароша». Из клубов, когда закончилась сборная, предложений не было.

Никогда не было переговоров со «Спартаком». Только трёхсекундный разговор с Олегом Малышевым.

Был ли готов к работе? Готов.

Была история с азиатской сборной, но пока он взял паузу. Это участник отбора ЧМ.

Топ-страна? Претендует на выход? Нет. Из российских клубов предложений не было, но были предложения из трёх стран», – сказал Созин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, Черчесов покинул венгерский «Ференцварош» этим летом после вылета из квалификации Лиги чемпионов.