Роналду оформил дубль в первом тайме матча с Боснией и Герцеговиной

В эти минуты в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы J встречаются сборные Боснии и Герцеговины и Португалии. Команды играют на стадионе «Билино Поле» в Зенице. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже в первом тайме португальцы смогли забить в ворота соперника пять безответных голов. Два из них — на счету форварда Криштиану Роналду. Нападающему удалось оформить дубль уже к 22-й минуте. Ещё по одному мячу в ворота Боснии отправили Бруну Фернандеш, Жоау Канселу и Жоау Феликс.

После семи игр квалификации сборная Португалии набрала максимальное 21 очко и досрочно квалифицировалась на Евро-2024. В свою очередь, боснийцы расположились на четвёртой строчке, имея в активе девять очков.

Команды уже встречались в отборочном турнире к Евро-2024 в рамках 2-го тура квалификации. Тогда матч проходил в Португалии и завершился разгромной победой хозяев — 3:0. Дублем отметился Бруну Фернандеш, ещё один гол забил Бернарду Силва.