Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Швеция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду оформил дубль в первом тайме матча с Боснией и Герцеговиной

Роналду оформил дубль в первом тайме матча с Боснией и Герцеговиной
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы J встречаются сборные Боснии и Герцеговины и Португалии. Команды играют на стадионе «Билино Поле» в Зенице. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 8-й тур
16 октября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
0 : 5
Португалия
0:1 Роналду – 5'     0:2 Роналду – 20'     0:3 Фернандеш – 25'     0:4 Канселу – 32'     0:5 Феликс – 41'    

Уже в первом тайме португальцы смогли забить в ворота соперника пять безответных голов. Два из них — на счету форварда Криштиану Роналду. Нападающему удалось оформить дубль уже к 22-й минуте. Ещё по одному мячу в ворота Боснии отправили Бруну Фернандеш, Жоау Канселу и Жоау Феликс.

После семи игр квалификации сборная Португалии набрала максимальное 21 очко и досрочно квалифицировалась на Евро-2024. В свою очередь, боснийцы расположились на четвёртой строчке, имея в активе девять очков.

Команды уже встречались в отборочном турнире к Евро-2024 в рамках 2-го тура квалификации. Тогда матч проходил в Португалии и завершился разгромной победой хозяев — 3:0. Дублем отметился Бруну Фернандеш, ещё один гол забил Бернарду Силва.

Материалы по теме
Криштиану Роналду: всегда думаю о краткосрочной перспективе и наслаждаюсь моментом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android