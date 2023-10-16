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Спортивный директор «Ювентуса» сравнил покупку футболистов с выбором девушки

Спортивный директор «Ювентуса» сравнил покупку футболистов с выбором девушки
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Спортивный директор итальянского «Ювентуса» Кристиано Джунтоли сравнил покупку футболистов с выбором девушки.

«Мы стараемся допускать как можно меньше ошибок, однако их всё равно много. Покупку футболиста можно сравнить с той самой девушкой. Приводишь её домой и понимаешь, что она не готовит, не стирает, не гладит… Есть много динамик, на которые стоит обратить внимание. Нужно понять параметры сравнения, чтобы определить игроков. Было допущено много ошибок, а затем были сделаны позитивные вещи, и я тоже им благодарен», — приводит слова Джунтоли JuventusNews24.

В прошлое трансферное окно туринский клуб выкупил контракты Мануэля Локателли и Мойзе Кина, а также подписал Тимоти Веа и Аркадиуша Милика. Кроме того, итальянцы купили Факундо Гонсалеса, которого отправили в аренду в итальянскую «Сампдорию».

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