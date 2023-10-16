Агент Джикии: от настоящих болельщиков хейта не будет, все невзгоды преодолеем

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о критике в адрес своего клиента

«Болельщики критикуют Джикию? Если мы говорим слово «болельщики», подразумевая настоящих болельщиков, то, наверное, хейта не будет. А на блогеров и прочих говорливых людишек мы не обращаем внимания. Это футбол, может быть всякое. Я нахожусь на стадионе, видел атмосферу. Это может случиться с каждым.

Мы все невзгоды преодолеем и будем ещё сильнее. На хейт внимания не обращаем. Такие моменты имеют место быть у любого спортсмена, даже у величайших», — приводит слова Шпинёва Sport24.

Товарищеская встреча между сборными России и Кении прошла в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Подопечные Карпина смогли отыграться лишь на 88-й минуте. Этот матч стал вторым для национальной команды на октябрьском учебно-тренировочном сборе. До этого в домашней товарищеской игре россияне одолели Камерун — 1:0.