Матч Бельгия — Швеция остановлен из-за теракта и не будет доигран сегодня

Сегодня, 16 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречались сборные Бельгии и Швеции. Игра проходила на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе, Бельгия. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск. Матч завершился из-за теракта в Брюсселе, до остановки счёт был 1:1. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 15-й минуте произошла ошибка сборной Бельгии на половине поля соперника, в итоге шведы убежали в контратаку 2 в 2. Дьёкереш справа ворвался в штрафную, здорово на паузе усадил на пятую точку защитника, после чего уверенно пробил мимо Селса.

На 31-й минуте Лукаку реализовал 11-метровый.

После перерыва футболисты долго не появлялись на поле, после чего матч остановили из-за теракта в Брюсселе.

Матч не будет доигран, так как футболисты сборной Швеции узнали о смерти болельщиков и отказались появляться на поле.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти (1:1 и 3:2 по серии пенальти).