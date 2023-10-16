Португальцы разгромили Боснию и Герцеговину в матче отбора Евро-2024

Завершился матч 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы J, в котором встречались сборные Боснии и Герцеговины и Португалии. Команды играли на стадионе «Билино Поле» в Зенице. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Халилом Мелером (Турция). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Португальцы разгромили хозяев поля — 5:0.

Уже в первом тайме португальцы смогли забить в ворота соперника пять безответных голов. Два из них — на счету форварда Криштиану Роналду. Нападающему удалось оформить дубль уже к 22-й минуте. Ещё по одному мячу в ворота Боснии отправили Бруну Фернандеш, Жоау Канселу и Жоау Феликс. Во второй половине команды не смогли отличиться.

После восьми игр квалификации сборная Португалии набрала максимальные 24 очка и досрочно квалифицировалась на Евро-2024. В свою очередь, боснийцы расположились на предпоследней, пятой строчке, имея в активе девять очков после восьми туров.

Команды уже встречались в отборочном турнире к Евро-2024 в рамках 2-го тура квалификации. Тогда матч проходил в Португалии и завершился разгромной победой хозяев — 3:0. Дублем отметился Бруну Фернандеш, ещё один гол забил Бернарду Силва.