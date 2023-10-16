Премьер Бельгии выразил соболезнования в связи с убийством шведских фанатов

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выразил соболезнования премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссену в связи с убийством двоих фанатов сборной Швеции перед матчем отбора Евро-2024 со сборной Бельгии (1:1).

«Я только что выразил мои искренние соболезнования премьер-министру Швеции в связи с ужасным нападением на шведских граждан в Брюсселе. Наши мысли с семьями и друзьями тех, кто потерял любимых. Как близкие партнёры мы совместно боремся с терроризмом», — написал Де Кроо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в Брюсселе человек под псевдонимом Slayem Slouma застрелил двоих болельщиков сборной Швеции. И поэтому в городе введён четвёртый, самый высокий уровень опасности.

Футболисты скандинавской команды узнали о произошедшем и после перерыва отказались выходить на поле, поэтому матч не будет доигран.