Отбор на Евро-2024: Словакия одолела Люксембург, Исландия и Ирландия разгромили соперников

Завершились два матча 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы J. В одном из них сборная Словакии на выезде одолела Люксембург — 1:0. Единственным голом в матче отметился нападающий Давид Дюриш, отличившийся на 77-й минуте.
После восьми игр квалификации сборная Словакии набрала 16 очков и идёт на втором месте в группе. В свою очередь, люксембуржцы расположились на третьей строчке, имея в активе 11 очков после восьми туров.
Сборная Исландии на домашней арене разгромила Лихтенштейн — 4:0, забив по два мяча в каждом из таймов.
Исландцы занимают четвёртое место в группе J, набрав после восьми туров 10 очков. Лихтенштейнцы замыкают таблицу — команде не удалось разжиться очками.
В матче группы B Ирландия на выезде расправилась с Гибралтаром — 4:0. Таким образом, ирландцы занимают четвёртую, предпоследнюю строчку, имея в активе шесть очков. Гибралтар находится на пятом месте с нулём в графе набранных очков.
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