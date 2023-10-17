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Отбор на Евро-2024: Словакия одолела Люксембург, Исландия и Ирландия разгромили соперников

Отбор на Евро-2024: Словакия одолела Люксембург, Исландия и Ирландия разгромили соперников
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Завершились два матча 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы J. В одном из них сборная Словакии на выезде одолела Люксембург — 1:0. Единственным голом в матче отметился нападающий Давид Дюриш, отличившийся на 77-й минуте.

После восьми игр квалификации сборная Словакии набрала 16 очков и идёт на втором месте в группе. В свою очередь, люксембуржцы расположились на третьей строчке, имея в активе 11 очков после восьми туров.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 8-й тур
16 октября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Люксембург
Окончен
0 : 1
Словакия
0:1 Дюриш – 77'    

Сборная Исландии на домашней арене разгромила Лихтенштейн — 4:0, забив по два мяча в каждом из таймов.

Исландцы занимают четвёртое место в группе J, набрав после восьми туров 10 очков. Лихтенштейнцы замыкают таблицу — команде не удалось разжиться очками.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 8-й тур
16 октября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
4 : 0
Лихтенштейн
1:0 Сигурдссон – 22'     2:0 Финнбогасон – 44'     3:0 Сигурдссон – 49'     4:0 Харальдссон – 62'    

В матче группы B Ирландия на выезде расправилась с Гибралтаром — 4:0. Таким образом, ирландцы занимают четвёртую, предпоследнюю строчку, имея в активе шесть очков. Гибралтар находится на пятом месте с нулём в графе набранных очков.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа B. 8-й тур
16 октября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Гибралтар
Окончен
0 : 4
Ирландия
0:1 Фергюсон – 8'     0:2 Джонстон – 28'     0:3 Доэрти – 60'     0:4 Робинсон – 80'    
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