Португалия выиграла 8 из 8 матчей в отборе Евро-2024. Общая разница мячей — 32:2

Сборная Португалии на выезде разгромила Боснию и Герцеговину в матче 8-го тура группы J квалификационного раунда Евро-2024 — 5:0. Таким образом, пиренейцы одержали победу в восьми из восьми матчей отборочного раунда. Общая разница мячей за всё это время — 32:2.

За восемь туров отбора португальцы обыгрывали такие национальные команды, как Люксембург (6:0, 9:0), Лихтенштейн (4:0), Босния и Герцеговина (3:0, 5:0), Исландия (1:0) и Словакия (1:0, 3:2). Подопечные Роберто Мартинеса ни разу не теряли очки. Команда досрочно квалифицировалась в финальную стадию чемпионата Европы, который пройдёт летом в Германии.

Свой следующий матч в рамках отбора Португалия проведёт в четверг, 16 ноября. Команда Мартинеса на выезде встретится с Лихтенштейном.