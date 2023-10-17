Председатель Шведского футбольного союза: полиция сказала, что стадион — безопасное место

Председатель Шведского футбольного союза Фредерик Рейнфельдт после убийства двоих фанатов скандинавской сборной в Брюсселе заявил, что стадион – самое безопасное место.

«Мы не знаем, что произошло. Мы не знаем, пойманы ли преступники.

Футболисты приняли решение не продолжать матч. Здесь 700 шведских болельщиков, они должны быть в безопасности. Полиция заявила, что стадион – самое безопасное место. Никто не знает, как долго это продлится. Игрокам сообщили об этом только в перерыве», – приводит слова Рейнфельдта Voetbal International.

Напомним, в Брюсселе человек под псевдонимом Slayem Slouma застрелил двоих болельщиков сборной Швеции. И поэтому в городе введён четвёртый, самый высокий уровень опасности.

Сборная Швеции приняла решение не выходить на второй тайм матча квалификации Евро-2024, а сборная Бельгии их поддержала. На момент остановки матча счёт был 1:1.