Петрушин — о 2:2 с Кенией: быстрый гол сыграл с нами злую шутку

Бывший тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин высказался о товарищеском матче, в котором сборная России сыграла вничью с Кенией (2:2).

«Неожиданный результат? Если брать рейтинг сборных, то да. Я надеялся, что мы выиграем. Понятно, что Камерун сильнее кенийцев, но мы их победили, пусть и в тяжёлой борьбе.

Мы первыми забили. Но потом что-то сломалось. Наверное, ребята подумали, что раз они быстро забили, то всё пойдёт по накатанной. А что получилось – мы увидели. Мы ведь и третий мяч могли пропустить во втором тайме при счёте 1:2, когда кенийский футболист вышел один на один. Ему надо было бить не в дальний угол, а в ближний. Тогда он забил бы, и наши вряд ли отыгрались бы.

Понравилось, что ребята старались играть до конца. Слишком много было бы шума после поражения от этой сборной», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

Товарищеская встреча между сборными России и Кении прошла в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Подопечные Карпина смогли отыграться лишь на 88-й минуте. Этот матч стал вторым для национальной команды на октябрьском учебно-тренировочном сборе. До этого в домашней товарищеской игре россияне одолели Камерун — 1:0.