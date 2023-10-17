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«Эти футболисты способны играть гораздо лучше». Бубнов — о сборной России в матче с Кенией

«Эти футболисты способны играть гораздо лучше». Бубнов — о сборной России в матче с Кенией
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о товарищеском матче сборных России и Кении (2:2).

«За последнее время наша сборная только с Камеруном показала нормальную игру. Непонятно, куда делось всё мастерство российских футболистов за несколько дней. Утверждение многих экспертов про два равных состава в России можно ставить под сомнение.

Большую часть встречи наша сборная провела плохо. У команды Карпина было много брака и мало голевых моментов. Игрового преимущества также не наблюдалось. Если сравнивать качество игры футболистов Камеруна и Кении, то последние выглядят послабее в атаке и полузащите.

Наша сборная в целом действовала очень медленно. Эти футболисты способны играть гораздо лучше. Из стартового состава никто не провёл полную игру с Камеруном. В таком низком темпе крайне трудно обыгрывать хорошо подготовленные команды.

Средняя линия России полностью провалилась. Первый тайм получился отвратительным. Половину команды можно было смело менять в перерыве. Карпин слишком долго верил в стартовый состав. Мы должны были проиграть. Хорошо, что сработали замены. Пиняев, Обляков и Сильянов добавили скорости нашей команде. Последние двое как раз соорудили спасительный гол в концовке встречи», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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