Зрители матча в Бельгии, который был прерван из-за теракта, покидают стадион

Зрители матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Бельгии и Швеции, покидают стадион небольшими группами. Об этом сообщил RMC Sport.

Вчера, 16 октября, в Брюсселе (Бельгия) перед матчем были застрелены двое болельщиков сборной Швеции. После первого тайма игра была остановлена и не возобновлена. К перерыву команды обменялись голами — 1:1. В составе сборной Швеции отличился Виктор Дьёкереш. За бельгийцев ответный мяч забил Ромелу Лукаку с пенальти. Зрителям не разрешали покидать арену до особого распоряжения.

Ранее сообщалось, что нападавшего зовут Лассуед Абдеслам, он тунисского происхождения. По информации источника, он проситель убежища и имеет несколько видов оружия. В социальных сетях он распространял видео, в котором объяснял, что отомстил, убив трёх человек в шведских футболках.