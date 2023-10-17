Кайл Уолкер объяснил стычку с представителем тренерского штаба «Арсенала»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уолкер рассказал, почему не пожал руку представителю тренерского штаба «Арсенала» Николасу Джоверу.

«Я не люблю проигрывать. В одном из прошлых матчей, когда мы их обыграли, он отказался от рукопожатия со мной. В этот раз он решил пожать руку, когда они выиграли, и я болезненно это воспринял.

Я не связывался с ним после инцидента, поскольку сосредоточен на сборной, но планирую сделать это позднее. Я скажу, что перегнул палку», – приводит слова Уолкера журналист Сами Мокбель в соцсетях.

8 октября состоялся матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Сити», в котором победу одержали подопечные Микеля Артеты. После финального свистка у футболиста и помощника тренера «Арсенала» произошёл конфликт. Направляясь в подтрибунное помещение в расстроенных чувствах после поражения, Уолкер отказался пожимать руку представителю тренерского штаба Артеты. В ответ на это Джовер резко высказался в сторону защитника «горожан», после чего тот направился в сторону французского специалиста с целью выяснения отношений. Однако другие футболисты успели вовремя вмешаться в конфликт и остановили потенциальную драку.