Зинедин Зидан сравнил профессии тренера и игрока

Французский специалист Зинедин Зидан сравнил работу тренера с работой футболиста.

«В конце сезона у тренера даже больше усталости, чем у футболиста. Эти две профессии не имеют ничего общего друг с другом. Помню, что, будучи футболистом, я был сосредоточен только на своей игре и на игре команды. А тренер управляет 23 футболистами, и это никогда не останавливается.

Когда я приходил домой, моя голова всегда была занята работой. Вся информация обрушивается на вас, и вы несёте ответственность за принятие всех решений. Ты всегда тратишь свою энергию», — приводит слова Зидана Transfer News Live в соцсетях.

Напомним, Зинедин Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» французский тренер стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.