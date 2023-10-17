«Такой результат обязательно вызовет волну критики». Бубнов — о матче России с Кенией

Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче сборных России и Кении (2:2).

«Такой печальный результат обязательно вызовет волну критики в адрес футболистов. Интересно послушать их объяснения случившегося. Возможно, россияне традиционно недооценили соперников. На сборную из второй сотни рейтинга трудно настроиться должным образом.

А вот у кенийских игроков была заметна страсть и желание проявить себя. Несмотря на обилие игроков из слабых лиг, они хорошо показали, как нужно играть с более классными соперниками. Африканцы с их тяжёлой судьбой отлично понимают, что в международных играх их могут взять на карандаш скауты крупных коллективов.

Карпину нужно разобраться с причинами произошедшего, чтобы подобные игры не повторялись вновь. Мы были фаворитами и должны были побеждать, а не показывать такой ужасный футбол», — приводит слова Бубнова Sportbox.