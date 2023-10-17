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Президент Франции Макрон отреагировал на убийство шведских болельщиков в Бельгии

Президент Франции Макрон отреагировал на убийство шведских болельщиков в Бельгии
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Президент Франции Эммануэль Макрон высказался об убийстве шведских болельщиков в Бельгии.

«Я только что разговаривал с премьер-министром [Бельгии] Александром де Кроо, чтобы выразить солидарность французов в этот ужасный момент, который переживает Брюссель.

Мы думаем о жертвах этого трусливого нападения, а также о наших бельгийских и шведских друзьях и разделяем их потрясение», – написал Макрон в соцсетях.

Вчера, 16 октября, в Брюсселе (Бельгия) перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы Бельгия — Швеция были застрелены двое шведских болельщиков. После первого тайма игра была остановлена и не возобновлена. К перерыву команды обменялись голами — 1:1. В составе сборной Швеции отличился Виктор Дьёкереш. За бельгийцев ответный мяч забил Ромелу Лукаку с пенальти.

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