Президент Франции Макрон отреагировал на убийство шведских болельщиков в Бельгии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался об убийстве шведских болельщиков в Бельгии.

«Я только что разговаривал с премьер-министром [Бельгии] Александром де Кроо, чтобы выразить солидарность французов в этот ужасный момент, который переживает Брюссель.

Мы думаем о жертвах этого трусливого нападения, а также о наших бельгийских и шведских друзьях и разделяем их потрясение», – написал Макрон в соцсетях.

Вчера, 16 октября, в Брюсселе (Бельгия) перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы Бельгия — Швеция были застрелены двое шведских болельщиков. После первого тайма игра была остановлена и не возобновлена. К перерыву команды обменялись голами — 1:1. В составе сборной Швеции отличился Виктор Дьёкереш. За бельгийцев ответный мяч забил Ромелу Лукаку с пенальти.